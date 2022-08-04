Зеленський зібрав на нараду головних військових та силовиків: що обговорювали

Під час засідання глава держави Володимир Зеленський заслухав доповіді головних військових та силовиків про поточну ситуацію на фротні та разом проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні у четвер, 4 серпня.

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"Провів сьогодні засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Міністр оборони України Олексій Резніков доповів щодо поточного забезпечення військ технікою та боєприпасами. Доповідали також головком Залужний, керівник СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на 100%", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що на попередньому засіданні Ставки:

обговорювали поточну ситуацію на передовій, довкола України,

визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення українських позицій,

опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь для ЗСУ.

Нагадаємо, 4 серпня російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки в Торецьку. Глава держави відреагував на ворожі обстріли окупантів, заявивши, що "вони знали, куди б'ють".

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