Жданов розповів, де Росія бере резерви для війни проти України

У Росії є значні проблеми з резервами, багато хто відмовляється воювати, армія – деморалізована.

Військовий експерт Олег Жданов назвав цифри мобілізаційного резерву армії РФ, скільки вони отримують за війну проти України, та чому, попри велику кількість людей, які продовжують підписувати контракти з російською армією, РФ немає значних успіхів.

Про це він розповів 20 червня в ефірі національного телемарафону.

Так, зо словами експерта, по кількості мобілізаційний ресурс Росії – шалений, він оцінюється приблизно у 17 мільйонів осіб. Оперативний мобілізаційний резерв складає десь близько 2 мільйонів осіб.

"Але за рахунок того, що вони ведуть приховану мобілізацію, і в основному через агітаційну діяльність, потік бажаючих не такий великий. І зараз вже повертаються поранені додому, когось привезли і вже поховали, на когось прийшов похоронний лист, а на когось прийшов лист, що він пропав безвісти. Тому настрої в суспільстві міняються. Але в самих бідних, в самих депресивних районах Російської Федерації, за рахунок великої відстані, великої території, за рахунок дуже сильної пропагандистської машини, яка говорить повністю протилежне тому, що насправді відбувається в Україні, потік бажаючих підписати короткостроковий контракт, на жаль, ще зберігається", - зазначив він.

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Тому Росія сьогодні все ще може забезпечувати поточне поповнення втрат. Хоча у них проблема з формуванням батальйонно-тактичних груп, з формуванням оперативного резерву, підготовленого резерву.

"Вони фактично сьогодні воюють з коліс. Техніка і особовий склад, який проходить через військкомати – вони одразу кидаються на територію України, поповнюють втрати, ставлять в стрій, і вони одразу йдуть в бій. Сьогодні вони платять 200 тисяч рублів премії одразу, як тільки людина підписує контракт, потім обіцяють ще 200 тисяч щомісяця. І потім ще 3 млн рублів компенсації у разі поранення, і 7 млн, якщо військового вб'ють", - говорить Жданов.

Військовий експерт також повідомляє, що у деяких віддалених селах делегують когось із чоловіків до військкомату для того, щоб заробити хоч якусь копійку, щоб було за що жити. Саме за цей рахунок цих людей вони поповнюють сили своєї армії.

"Хоча, після першого бою в Україні, після першої крові, ця людина ставить собі питання, що я тут роблю? І тут вступає в силу низький морально-психологічний стан цих вояків. І тому успіху в наступальній операції російські війська не мають. Якщо солдат не готовий на самопожертву, якщо солдат не мотивований приймати участь в цій війні, а відбуває просто номер за гроші, то ви його ніколи не змусите йти в наступ", - резюмував Жданов.

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