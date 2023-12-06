ЗСУ довели, що не треба боятися "російських чортів": Подоляк про українських військових

Українські військові довели, що не треба боятися “російських чортів зі зброєю та боєголовками”.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

В умовах проблеми з постачанням ресурсів українські військові переломили хід війни. На сьогодні окупанти воюють лише величезною кількістю живої сили, якої не шкода.

"ЗСУ… Хлопці вже довели, що не треба боятися “російських чортів зі зброєю та боєголовками”, якими ще вчора всіх лякали. Вони вже переписали воєнну історію. Наочно показали, що таке сучасний тип війни та як такою війною ефективно керувати. В умовах постійного дефіциту ресурсів і за відсутності стабільного постачання… Принагідно обнулили репутацію російської армії, укотре довівши, що при всіх своїх pr-казках воюють росіяни лише величезною кількістю живої сили, якої не шкода", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що українські військові у будь-якому разі вже довели, що демократії вміють захищати свої цінності.

“Зрозуміло, що попереду ще багато непростої роботи, яку обов'язково потрібно виконати. Тому що за спиною сім'ї, діти, своя земля та право на життя. І тому, що ворог прийшов убивати, руйнувати й ненавидіти. І цей ворог розуміє лише силу, кулак у зуби, показове знищення неоімперських амбіцій. Було непросто, сьогодні складно, буде тяжко. Але треба йти вперед. І так, День ЗСУ – це день пам'яті та день великої надії”, - додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли 13 областей – є жертви та руйнування.