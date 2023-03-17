ЗСУ мають частковий успіх на деяких ділянках — Сирський про ситуацію на фронті

Наразі найскладніша ситуація залишається у Бахмуті, однак попри це, захисники продовжують досягати часткового успіху на певних ділянках.

Російські окупанти намагаються наступати по усій східній лінії фронту, однак українські захисники попри все мають частковий успіх на окремих ділянках.

Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Military Media Center.

За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону наших воїнів та просунутись в глибину їх бойових порядків.

Найбільш запеклі бої точаться в районах Кремінної, Торського, Білогорівки та Спірного. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

"Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху", - розповів Сирський.

Командувач Сухопутних військ додав що, на жаль, ЗСУ також мають втрати, однак значно менші, ніж у росіян. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх.

Зазначимо, ЗСУ тримають оборону в Бахмуті Донецької області, щоб ліквідувати там якомога більше росіян. Саме це є передумовою успішного контрнаступу. Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

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