ЗСУ вгатили по аеродрому "Липецьк-2" в РФ: Генштаб підтвердив

Ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

Сьогодні вночі силами оборони було уражено військову інфраструктуру військового аеродрому "Липецьк-2".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ціллю на аеродромі "Липецьк-2" були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки окупантів.

За даними Генштабу, на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також Сили оборони України атакували федеральне державне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. Відстань від українського кордону до підприємства становить 900 км.

Там росіяни виробляли хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за інформацією ЗСУ, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

У Генштабі підтвердили, що завдання виконали сили та засоби Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває", - зазначили військові.

Нагадаємо, дрони СБУ та Сил оборони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухових речовин.

Завод є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

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