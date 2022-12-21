ЗСУ відбили атаки окупантів біля 25 населених пунктів: де саме

В Україні розпочалася 301 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу, 20 грудня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 грудня.

Повідомляється, що серед таких населених пунктів, біля яких українські захисники відбили атаки окупантів: Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Водночас противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів.

Нагадаємо, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що ситуація на фронті на Донеччині є надзвичайно складною, адже там російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, тож шукають слабкі місця, щоб таранити всіма видами артилерії.

Раніше український президент Володимир Зеленський розповів про жорстокі атаки на Донбасі. Він каже, що Росія кидає усі сили, які має.

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