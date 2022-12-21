Частина Хмельниччини 21 грудня залишиться без світла: що сталося

У середу, 21 грудня, північної частини Хмельницької області тимчасово знеструмлять. Енергетики здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні.

Про це попереджають в "Хмельницькобленерго".

"На 21 грудня енергетики планують проведення ремонтних робіт на високовольтному обладнанні, що живить північні громади області та частину Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують о 08.00.

Без електроенергії будуть мешканці:

Красилівської,

Старокостянтинівської,

частково Полонської,

частково Шепетівської громад,

місто Славута,

частково північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя).

Метою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачамобласті та мікрорайонів.

Нагадаємо, на Київщині складна ситуація з електроенергією через російську атаку дронів 19 грудня. В області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб. Станом на 20 грудня без електроенергії залишаються 80% абонентів.

Читайте також: