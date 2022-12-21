Частина Хмельниччини 21 грудня залишиться без світла: що сталося

Енергетики планують розпочати ремонтні роботи о 08.00.
У середу, 21 грудня, північної частини Хмельницької області тимчасово знеструмлять. Енергетики здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні.
Про це попереджають в "Хмельницькобленерго".
"На 21 грудня енергетики планують проведення ремонтних робіт на високовольтному обладнанні, що живить північні громади області та частину Хмельницького", - йдеться у повідомленні.
Розпочати ремонтні роботи енергетики планують о 08.00.
Без електроенергії будуть мешканці:
- Красилівської,
- Старокостянтинівської,
- частково Полонської,
- частково Шепетівської громад,
- місто Славута,
- частково північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя).
Метою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачамобласті та мікрорайонів.
Нагадаємо, на Київщині складна ситуація з електроенергією через російську атаку дронів 19 грудня. В області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб. Станом на 20 грудня без електроенергії залишаються 80% абонентів.
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