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Частина Хмельниччини 21 грудня залишиться без світла: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Частина Хмельниччини 21 грудня залишиться без світла: що сталося

Енергетики планують розпочати ремонтні роботи о 08.00.

У середу, 21 грудня, північної частини Хмельницької області тимчасово знеструмлять. Енергетики здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні. 

Про це попереджають в "Хмельницькобленерго".

"На 21 грудня енергетики планують проведення ремонтних робіт на високовольтному обладнанні, що живить північні громади області та частину Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують о 08.00.

Без електроенергії будуть мешканці:

  • Красилівської,
  • Старокостянтинівської,
  • частково Полонської,
  • частково Шепетівської громад,
  • місто Славута,
  • частково північної частини Хмельницького (мікрорайонів Озерної, Виставки, Заріччя). 

Метою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачамобласті та мікрорайонів. 

Нагадаємо, на Київщині складна ситуація з електроенергією через російську атаку дронів 19 грудня. В області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб. Станом на 20 грудня без електроенергії залишаються 80% абонентів.

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Дата публікації
Перегляди
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