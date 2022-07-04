ЗСУ відбили наступ росіян на Краматорському напрямку - Генштаб

Українські захисники 4 липня відбили наступ росіян на Краматорському напрямку.

Окупанти вели штурмові дії в районі Білогорівки. Там вони застосували проти ЗСУ артилерію та завдавали авіаударів.

Про це 4 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки. Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники у ніч проти 4 липня на півдні України знищили російську техніку та склад з боєприпасами. Також ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 36 російських окупантів.

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