Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ знищили в Донецькій області російський бойовий вертоліт

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1492
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ знищили в Донецькій області російський бойовий вертоліт

Збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" Фото: Генштаб

Росіяни втратили ще одну "пташку".

Зранку п'ятниці, 23 червня, українські військові "приземлили" вертоліт Ка-52 "Алігатор" армії РФ у Донецькій області.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - йдеться у дописі Олещука.

Про збиту російську "пташку" повідомили і в Генеральному штабі ЗСУ

"День починаємо з гарних новин. Сьогодні зранку, на Донеччині, наші воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у дописі. 

До слова, станом на ранок 23 червня, за інформацією Генштабу, українські захисники "мінуснули" вже 307 гелікоптерів армії РФ.

Як повідомлялося, від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 223 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1492
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація