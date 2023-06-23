ЗСУ знищили в Донецькій області російський бойовий вертоліт

Зранку п'ятниці, 23 червня, українські військові "приземлили" вертоліт Ка-52 "Алігатор" армії РФ у Донецькій області.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - йдеться у дописі Олещука.

Про збиту російську "пташку" повідомили і в Генеральному штабі ЗСУ

"День починаємо з гарних новин. Сьогодні зранку, на Донеччині, наші воїни збили російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у дописі.

До слова, станом на ранок 23 червня, за інформацією Генштабу, українські захисники "мінуснули" вже 307 гелікоптерів армії РФ.

Як повідомлялося, від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 223 330 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових.

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