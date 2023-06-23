ВСУ уничтожили в Донецкой области российский боевой вертолет

Утром пятницы, 23 июня, украинские военные "приземлили" вертолет Ка-52 "Аллигатор" армии РФ в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "Аллигатор" на Донетчине сегодня утром", — говорится в сообщении Олещука.

О сбитой российской "птичке" сообщили и в Генеральном штабе ВСУ

"День начинаем с хороших новостей. Сегодня утром, в Донецкой области, наши воины сбили российский ударный вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на утро 23 июня, по информации Генштаба, украинские защитники "минуснули" уже 307 вертолетов армии РФ.

Как сообщалось, от 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 223330 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных.

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