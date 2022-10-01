ЗСУ знищили ворожий безпілотник на Херсонщині

Окупанти втратили ще один безпілотний літальний апарат "Орлан-10" у Херсонській області.

Про це 1 жовтня повідомило Повітряне командування "Південь".

"Намагаючись розвідати розташування наших військ, противник вкотре використовує безпілотники, але підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" працюють влучно. Так, 01 жовтня, близько 12:00 години, у Бериславському районі Херсонщини знищено черговий ворожий БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ встановили державний прапор на в'їздному знаку у Лимані Донецької області.

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