ЗСУ знищили ворожий безпілотник на Херсонщині

Зенітники успішно "приземлили" російський безпілотник.
Окупанти втратили ще один безпілотний літальний апарат "Орлан-10" у Херсонській області.
Про це 1 жовтня повідомило Повітряне командування "Південь".
"Намагаючись розвідати розташування наших військ, противник вкотре використовує безпілотники, але підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" працюють влучно. Так, 01 жовтня, близько 12:00 години, у Бериславському районі Херсонщини знищено черговий ворожий БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ встановили державний прапор на в'їздному знаку у Лимані Донецької області.
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