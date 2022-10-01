ВСУ уничтожили вражеский беспилотник в Херсонской области

Зенитчики успешно "приземлили" российский беспилотник.
Оккупанты потеряли еще один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в Херсонской области.
Об этом 1 октября сообщило Воздушное командование "Юг".
"Пытаясь разведать расположение наших войск, противник в очередной раз использует беспилотники, но подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" работают точно. Так, 01 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины уничтожен очередной вражеский БпЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ установили государственный флаг на въездном знаке в Лимане Донецкой области.
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