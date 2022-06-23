ЗСУ зупинили наступ РФ біля південної околиці Лисичанська - Генштаб

Сили оборони зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська.

Російські окупанти зазнали втрат та відступили від позицій українських захисників.

Про це 23 червня повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили. Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська можуть вже найближчими днями захопити місто Лисичанськ. Втім, загарбникам не вистачає сил для успіху в боях зі ЗСУ.

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