Лукашенко приїхав в гості до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі

Лукашенко приїхав в гості до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до російського лідера Володимира Путіна у Підмосков'я напередодні їхньої зустрічі у Білорусі.

Як повідомляє пресслужба фейкового президента Республіки Білорусь, Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у резиденції в Завидово.

Про це інформує пресслужба Лукашенка.

"У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко. У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, бо Путін братиме участь у саміті БРІКС", - йдеться у заяві.

Після цього, очікується, Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та його посіпака, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться на форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що під час візиту до Білорусі Путін, ймовірно, схилятиме Лукашенка підписати тристоронню угоду, до якої можуть втягнути і президента-втікача Януковича.

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