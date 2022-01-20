У США поїздка на таксі в півтора кілометра стала жінці в 10 тисяч доларів

У США поїздка на таксі в півтора кілометра стала жінці в 10 тисяч доларів

Вона їхала лише 11 хвилин.

Досить незвичайний інцидент трапився з жінкою в Сан-Франциско під час поїздки в таксі.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, пригода на "жовтому" автомобілі тривала лише 11 хвилин. Утім, цей час обійшовся пасажирці в шалені 9 875 доларів. Цікаво, що відстань, яку проїхала вона, складає лише півтора кілометра.

Пасажирка – Маргарита Беккер – стверджує, що під час розрахунку за поїздку карткою пристрій для зчитування у таксі не працював. Таксомоторна компанія, послугами якої користувалась жінка, дозволяє водієві використовувати особистий пристрій такого типу для розрахунку. Тут усе й трапилось. Навмисно чи випадково, водій вказав, замість 9,87 доларів, у 1000 разів більшу суму, передає Auto24.

Пасажирка помітила чотиризначну цифру лише в кінці місяця, коли отримала від банку виписку за своїм рахунком. Побачивши суму в розмірі 9 875 доларів (282 тисячі гривень), Беккер jдразу зрозуміла, що сталась помилка і звернулася до банку, щоб подати позов про шахрайство.

Правоохоронці повідомили Беккер, що продавець послуги (тобто водій таксі) сказав, що транзакція була законною і має підписану нею квитанцію, хоча підпис на ній не збігався з підписом у її водійському посвідченні. Беккер також звернулась до служби таксі, якою користувалась, де погодились із тим, що рахунок був помилковим. Однак водій таксі звільнився з роботи за тиждень після поїздки, про яку йдеться. Ситуація зайшла в глухий кут, та Беккер продовжила боротись і заручилась підтримкою місцевих ЗМІ. Нарешті, після більш ніж трьох місяців боротьби, банк вирішив справу на користь Беккер 9 865 доларів залишились із нею.

Жінка каже, що тепер просить паперову квитанцію, куди б не потрапила, і завдячує своїй наполегливості, з якою домоглась позитивного результату.