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Розводила спирт: у Тернополі в квартирі пролунав вибух, постраждала жінка

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Розводила спирт: у Тернополі в квартирі пролунав вибух, постраждала жінка

pixabay.com

У жінки тяжкі опіки.

У Тернополі на вулиці Київській вночі 19 січня в квартирі пролунав вибух. Через це постраждала 57-річна жінка. 

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. 

За даними медика, жінка отримала тяжкі опіки. Її госпіталізували. Лікарям потерпіла розповіла, що вибух стався, коли вона розбавляла спирт біля газової плити. 

"Із хімічними опіками 3-4 ступеня обличчя, тулуба, рук та набряком верхніх дихальних шляхів потерпілу, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги", - повідомив Михайло Джус. 

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