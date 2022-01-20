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Разбавляла спирт: в Тернополе в квартире раздался взрыв, пострадала женщина

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Разбавляла спирт: в Тернополе в квартире раздался взрыв, пострадала женщина

pixabay.com

У женщины тяжелые ожоги.

В Тернополе по улице Киевской ночью 19 января в квартире раздался взрыв. Из-за этого пострадала 57-летняя женщина.

Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

По данным медика, женщина получила тяжелые ожоги. Ее госпитализировали. Врачам потерпевшая рассказала, что взрыв произошел, когда она разбавляла спирт у газовой плиты.

"С химическими ожогами 3-4 степени лица, туловища, рук и отеком верхних дыхательных путей пострадавшая после оперативно оказанной медицинской помощи госпитализирована в больницу скорой помощи", — сообщил Михаил Джус.

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