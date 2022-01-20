Разбавляла спирт: в Тернополе в квартире раздался взрыв, пострадала женщина

Разбавляла спирт: в Тернополе в квартире раздался взрыв, пострадала женщина

У женщины тяжелые ожоги.

В Тернополе по улице Киевской ночью 19 января в квартире раздался взрыв. Из-за этого пострадала 57-летняя женщина.

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Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

По данным медика, женщина получила тяжелые ожоги. Ее госпитализировали. Врачам потерпевшая рассказала, что взрыв произошел, когда она разбавляла спирт у газовой плиты.

"С химическими ожогами 3-4 степени лица, туловища, рук и отеком верхних дыхательных путей пострадавшая после оперативно оказанной медицинской помощи госпитализирована в больницу скорой помощи", — сообщил Михаил Джус.

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