Автобус створений українцем 86 років тому, продали на аукціоні за шалені гроші

Автобус створений українцем 86 років тому, продали на аукціоні за шалені гроші

Таких автобусів залишилось небагато, тому ціна злетіла "до небес".

Унікальний автобус White Model 706 1936 року випуску розробив дизайнер Олексій Сахновский, який народився у Києві. Його використовували для проведення екскурсій в американському парку Єллоустоун.

Автобус виставили на аукціон Mecum, де його вдалося продати за 1.3 мільйона доларів (приблизно 36 400 000 грн), хоча початкова ставка була 150 тисяч доларів (приблизно 4 200 000 грн). Про це повідомляє видання Autoevolution.

Ніхто не очікував, що машину вдасться продати за таку суму. Експерти оцінювали його у 350-500 тисяч доларів. Та треба зазначити, що за цього червоного велетня почалася справжня боротьба.

White Model 706 створив український дизайнер граф Олексій Сахновський. Після революції 1917 року, йому довелося емігрувати спочатку до Бельгії, а потім у США.

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Американський виробник White замовив в ательє Bender, де працював Сахновський дизайн автобусів, які би виконували екскурсії в національних парках США. Машина може похизуватися зсувним дахом виконаним, з тканини, а також тим, що у нього з правого боку є одразу четверо дверей, щоб люди могли швидше потрапляти у салон. Під капотом у нього ховається звичайна шістка на – 5.2 літра, який видає 94 кінських сил.

Всього було випущено 500 екземплярів White Model 706. Та до наших часів дожило їх небагато, тому і ціна на аукціоні така велика.

Нагадаємо, що нещодавно американці перетворили рідкісний лімузин Rolls-Royce на потужний пікап: що з цього вийшло.