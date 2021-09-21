Автомобільна індустрія втратить дві легендарні американські моделі

В обидвох автомобілів значно впали продажі.

Chrysler та Dodge можуть перестати випускати свої моделі 300 та Durango.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Експерти вважають, що перше авто може "дожити" до 2023 року. Це попри те, що нещодавно воно отримало оновлення для 2022 року.

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Про завершення виробництва седану 300 у компанії натякають роками. Ще у 2018 році у керівництві FCA заявили, що автомобіль не відповідає їхнім майбутнім планам.

У 2017 році продажі 300 становили 51 237 одиниць, але впали до 29 213 одиниць у 2019 році. Минулого року було всього 16 653 продажі. За перші два квартали цього року в США було продано лише 11 062 одиниці, а це означає, що до кінця року їх буде понад 22 тисячі.

Кросовер Dodge Durango ж можуть перестати випускати в 2024 році. Компанія планує стати брендом маслкарів, і продажі моделі її не надто вражають.

Зазвичай продаються близько 66 000 одиниць щорічно. Для порівняння, Jeep регулярно продає більше 200 000 Grand Cherokee щорічно, а новий Grand Cherokee L може викрасти ще більше продаж у Durango.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що Dodge розповіли деталі про свій майбутній електричний маслкар.

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