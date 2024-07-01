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Експерти виявили, скільки "дизеля" недоливають на українських АЗС

Експерти виявили, скільки "дизеля" недоливають на українських АЗС

Цілих чотири великих мережі «дарують» своїм клієнтам додатковий бонус.

Нещодавно Інститут споживчих експертиз проводив масштабну перевірку точності наливу бензину А-95 в мережах українських АЗС. Тоді  виявилося, що більше половини заправок недоливають клієнтам оплачене пальне, заробляючи додатково величезні гроші. Зараз під інспекцію потрапило дизельне пальне.

Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, AMIC, UPG, KLO, PARALLEL, SHELL), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, PRIME, CHIPO, MARKET, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, VST). Результати виявилися неочікуваними.

В лабораторії було з’ясовано, що в семи великих мережах дизельне пальне недоливають, але в інших десяти – все чесно. Більш того, в чотирьох з десяти «чесних» мереж навіть зафіксовано перелив!

Результати експерти для зручності розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.   

Цілих чотири великих мережі «дарують» своїм клієнтам додатковий бонус. Найбільше відзначились мережа УКРНАФТА– тут перелив склав суттєвий 1 %, тобто за ціною стели це відповідно 51 копійка економії для клієнтів. За державною компанією йдуть мережі WOG т AMIC з переливом на 0,75% та 0,5% відповідно або 42 та 27 копійок на літрі. З врахуванням персональної знижки програми лояльності, фінальна вартість тут вийде значно меншою. Також відпускають в бак більше, ніж оплачено, у популярній серед далекобійників мережі PRIME (0,4% або 21 коп./л.). І це при тому, що і мережі AMIC, УКРНАФТА також пропонують знижки при використанні програм лояльності, а PRIME просто дає знижки корпоративним клієнтам. Абсолютну точність наливу зафіксовано в найбільшій столичній мережі KLO, яка також має дуже гнучку систему знижок в аплікації, так і персональні в системі лояльності. Західна мережа CHIPO теж зафіксовала «нуль» недоливу. Мінімальне значення і у східно-української мережі PARALLEL (0,05% або 3 коп.).

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На противагу лідерам, аутсайдери БРСМ-НАФТА, BVS, ANP, MANGO, VST недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Зокрема, в мережі ANP клієнти не дорахуються 2% купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 1 грн. і 3 коп. на літрі. Недоотримають «дизель» автовласники і в мережах БРСМ-НАФТА (73 коп./літр), SHELL (83 коп./літр), MANGO (82 коп./літр). У інших учасників недолив склав в діапазоні від 0,4 до 0,9 відсотків, в перерахунку від 20 до 44 копійок на літрі «дизеля».

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