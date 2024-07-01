Експерти виявили, скільки "дизеля" недоливають на українських АЗС

Нещодавно Інститут споживчих експертиз проводив масштабну перевірку точності наливу бензину А-95 в мережах українських АЗС. Тоді виявилося, що більше половини заправок недоливають клієнтам оплачене пальне, заробляючи додатково величезні гроші. Зараз під інспекцію потрапило дизельне пальне.

Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, AMIC, UPG, KLO, PARALLEL, SHELL), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, PRIME, CHIPO, MARKET, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, VST). Результати виявилися неочікуваними.

В лабораторії було з’ясовано, що в семи великих мережах дизельне пальне недоливають, але в інших десяти – все чесно. Більш того, в чотирьох з десяти «чесних» мереж навіть зафіксовано перелив!

Результати експерти для зручності розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.

Цілих чотири великих мережі «дарують» своїм клієнтам додатковий бонус. Найбільше відзначились мережа УКРНАФТА– тут перелив склав суттєвий 1 %, тобто за ціною стели це відповідно 51 копійка економії для клієнтів. За державною компанією йдуть мережі WOG т AMIC з переливом на 0,75% та 0,5% відповідно або 42 та 27 копійок на літрі. З врахуванням персональної знижки програми лояльності, фінальна вартість тут вийде значно меншою. Також відпускають в бак більше, ніж оплачено, у популярній серед далекобійників мережі PRIME (0,4% або 21 коп./л.). І це при тому, що і мережі AMIC, УКРНАФТА також пропонують знижки при використанні програм лояльності, а PRIME просто дає знижки корпоративним клієнтам. Абсолютну точність наливу зафіксовано в найбільшій столичній мережі KLO, яка також має дуже гнучку систему знижок в аплікації, так і персональні в системі лояльності. Західна мережа CHIPO теж зафіксовала «нуль» недоливу. Мінімальне значення і у східно-української мережі PARALLEL (0,05% або 3 коп.).

На противагу лідерам, аутсайдери БРСМ-НАФТА, BVS, ANP, MANGO, VST недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Зокрема, в мережі ANP клієнти не дорахуються 2% купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 1 грн. і 3 коп. на літрі. Недоотримають «дизель» автовласники і в мережах БРСМ-НАФТА (73 коп./літр), SHELL (83 коп./літр), MANGO (82 коп./літр). У інших учасників недолив склав в діапазоні від 0,4 до 0,9 відсотків, в перерахунку від 20 до 44 копійок на літрі «дизеля».