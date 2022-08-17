На російському авторинку понад 80% імпортованих машин із Китаю

У країні-агресорці автомобілі з Піднебесної на фоні санкцій через повномасштабне вторгнення до України стали справжнім фаворитом у місцевих покупців.

Зазначимо, що йдеться про другий квартал 2022 року. Через брак комплектувальних та масовий відхід світових автовиробників РФ масово почала імпортувати машини з Китаю.

Так, на Китай припало 80,6% імпортованих у 2-му кварталі року нових легковиків, передає Auto-Consulting.

Частка КНР зросла більш ніж удвічі порівняно з першим кварталом: тоді країна теж посідала перше місце, але з результатом 28,3%. Результат більшості зарубіжних брендів вніс корективи у співвідношення країн-постачальників на ринку.

Найбільше автомобілів імпортували до Росії у лютому 2022 року — понад 32 тисячі. Причому частка нових машин становила 65%. До літа ситуація змінилася: у липні, наприклад, з-за кордону було завезено 25 тисяч легковиків, і більшість (68%) — уживані.

Паралельно з цією тенденцією зростає частка фізичних осіб, які замовляють іномарки. У лютому приватно в Росію ввезли лише 2% нових машин, а до липня показник зріс у 10 разів — до 20%. Що стосується вживаних автомобілів, то фізособи купують їх набагато частіше, ніж компанії. Так, у січні вони купили 90% автомобілів із пробігом за кордоном, а в липні вже 99%. За підсумками другого кварталу більшість (80,6%) нових автомобілів ввозять із Китаю. На другому місці з величезним відставанням розташувалася Південна Корея (7%), третьому — Японія (2,6%). У першому кварталі другий і третій рядки займали Бельгія (25,2%) та Німеччина (17,4%).



На "вторинному" ринку лідирує Японія: у першому кварталі на неї припало 86,6% автомобілів, що імпортуються, у другому — 87,4%. З їх кількістю навіть перестав справлятися порт Владивостока, і деяким продавцям довелося відмовлятися від замовлень. Друге місце у другому кварталі посідає Білорусь, яка зменшила частку до 2,8%, а третє – США (2,3%).

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