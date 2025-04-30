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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Що робити, якщо повітряна тривога застала вас у машині

Повітряна тривога може застати вас навіть за кермом. Поліція пояснила, як діяти водіям, щоб залишитися в безпеці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Поради водіям

Повітряна тривога в авто / © pixabay.com

Повітряні тривоги, на жаль, стали майже звичним супроводом нашого життя. Однак ігнорування небезпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю.

Про це повідомила поліція Києва.

В разі початку повітряної тривоги негайно припиніть рух. Виберіть безпечне місце для парковки, щоб не перешкоджати іншим авто. Автомобіль не захистить під час обстрілу, а лише збільшить ризик ушкоджень.

Після цього слід якнайшвидше дістатися найближчого укриття. У ситуації, коли спеціалізоване бомбосховище недоступне, варто скористатися правилом «двох стін». Знайдіть прихисток на першому або цокольному поверсі будівлі, обравши місце за двома капітальними стінами.

Якщо ж повітряна тривога застала вас вдома, не зволікайте: зачиніть вікна, вимкніть електроприлади та світло, візьміть підготовлену «тривожну валізку» і прямуйте до укриття.

Нагадаємо, російська армія ввечері вівторка, 29 квітня, запустила по території України групи ударних безпілотників. Під ударом перебувало і місто Дніпро.

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