Штрафи по-новому: що запланували чиновники для українських водіїв

Штрафні бали, підвищення штрафів та громадські копи, чиновники запропонували оновлення законодавства.

Перше, що чекає водіїв - це штрафні бали. У МВС хочуть віднімати їх за порушення ПДР, відповідний закон має з’явитися вже до кінця цього року. Із найпопулярніших порушень за які будуть забирати бали – це непристебнутий ремінь безпеки та проїзд смугою громадського транспорту.

Якщо порушник буде ігнорувати попередження, тоді за порушення будуть знімати не лише бали, а і можуть забрати водійське посвідчення з подальшим іспитом на знання ПДР. Про це дізналися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Ще одна ініціатива – це альтернатива камерам. Правоохоронці хочуть вимірювати середню швидкість на аварійних ділянках. Так кажуть – і результат буде кращий і можна зекономити на закупівлях обладнання.

Це дозволить не ставити багато камер на дорогах, а залишити лише дві – на в’їзді та виїзді з магістралі. Після чого алгоритм з легкістю вирахує чи не була перевищена середня дозволена швидкість.

За їзду після того, як вилучили посвідчення пропонують тепер саджати за грати. Стандартна схема – ось так зупиняти людей і штрафувати – нажаль не спрацювала. Як показала практика – підвищення штрафу за їзду після вилучення водійського посвідчення у 40 разів, з 510 гривень до 20 тисяч – зовсім не вирішило проблему.

Та найрезонансніша ідея – перетворити всіх громадян на копів, а телефони на сертифіковані прилади фіксації порушень. Так кожен, хто зафільмував незаконну їзду, приміром проїзд на червоне – може відправити ось це відео правоохоронцям і воно стане підставою для штрафу. Таким чином – на вулицях будуть мільйони камер і мільйони очей, які слідкують за порушниками ПДР.

Наразі, більшість з озвучених новацій - лише ідеї, які тихо зріють десь у темних коридорах міністерства внутрішніх справ. Однак очевидно - у разі потреби вони вже за лічені дні можуть стати законопроектами. Тож про всяк випадок - готуйтесь!

Нові штрафи: що цього разу придумали чиновники і чи можуть все це запровадити у життя

Пропонуєму звернути увагу на те, що митники почали ловити та штрафувати власників ще одного виду “євроблях”.