Subaru розкрила деталі про свій перший електрокар

Він буде мати багато спільного з Toyota.

Subaru готує свій перший електричний автомобіль, який буде називатися Solterra.

Його анонсували ще у минулому місяці, але тепер компанія показала попередній вигляд його інтер'єру та розкрила більше подробиць. Про це повідомляє сайт Autocar.

Кросовер отримає зігнуту центральну консоль від Toyota, великий широкоекранний центральний дисплей та об'ємну панель давачів.

AutoCar

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Автомобіль побудують на новій платформі електромобілів e-TNGA, розробленій спільно з Toyota. Архітектура спроєктована таким чином, щоб бути максимально адаптивною для авто різної довжини та мати всі види приводу завдяки можливості встановлювати двигуни на обидві осі.

Вона також може приймати батареї різних розмірів. Toyota планує розробити шість електромобілів на платформі e-TNGA.

Solterra буде за розмірами подібний до моделі Forester. Його зовнішній вигляд та салон має багато спільного з нещодавно представленим концептом Toyota bZ4X. Електромобіль має вийти на ринок у 2022 році.

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