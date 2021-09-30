Subaru раскрыла детали о своем первом электрокар

Он будет иметь много общего с Toyota.

Subaru готовит свой первый электрический автомобиль, который будет называться Solterra.

Его анонсировали еще в прошлом месяце, но теперь компания показала предыдущий вид его интерьера и раскрыла больше подробностей. Об этом сообщает сайт Autocar.

Кроссовер получит согнутую центральную консоль от Toyota, большой широкоэкранный центральный дисплей и объемную панель датчиков.

AutoCar

Также читайте Subaru представил новую версию кроссовера Forester, которая предназначена специально для бездорожья

Автомобиль построят на новой платформе электромобилей e-TNGA, разработанной совместно с Toyota. Архитектура спроектирована таким образом, чтобы быть максимально адаптивной для авто различной длины и иметь все виды привода благодаря возможности устанавливать двигатели на обе оси.

Она также может принимать батареи разных размеров. Toyota планирует разработать шесть электромобилей на платформе e-TNGA.

Solterra будет по размерам подобный модели Forester. Его внешний вид и салон имеет много общего с недавно представленным концептом Toyota bZ4X. Электромобиль должен выйти на рынок в 2022 году.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку