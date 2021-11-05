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Tesla збільшила запас ходу в двох моделях електромобілів

Tesla збільшила запас ходу в двох моделях електромобілів

Associated Press

Як бачимо, компанія намагається триматися лідером.

Компанія Tesla збільшила запас ходу одразу в декількох моделях.

Про це повідомляє Electrek.

Відтепер, Model 3 у комплектації Standard Range Plus може проїхати на одному заряді 272 милі (437 км). Раніше запас ходу цієї моделі становив 421 км. Однак пропозиція стосується комплектації з базовими 18-дюймовими дисками. У разі вибору 19-дюймових дисків запас ходу становитиме 267 миль (429 км).

Для комплектації Model 3 Long Range на 18-дюймових дисках запас ходу збільшився від 353 миль (568 км) до 358 миль (576 км). Під час вибору 19-дюймових дисків показник складатиме 334 милі (537 км) на одному заряді.

Виробник також підвищив запас ходу у моделі Model Y у комплектації Long Range. Для версії на 19-дюймових дисках він збільшився від 326 миль (524 км) до 330 миль (531 км). На 20-дюймових дисках автомобіль проїде 318 миль (512 км).

За рахунок чого вдалося збільшити запас ходу вказаних моделей електромобілів, компанія не повідомляє. Можливо, це пов’язано з переходом з батареями NCA на LFP-акумулятори. Літієві батареї з фосфатом заліза (LFP) компанія використовує при збиранні автомобілів у Китаї. Раніше повідомлялося, що Tesla вирішила застосувати цю практику і до американського виробництва.

Раніше розповідалося про те, що Tesla через небезпечну помилку проведе масштабну відкличну кампанію електрокарів.

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