Tesla увеличила запас хода в двух моделях электромобилей

Как видим, компания пытается держаться лидером.

Компания Tesla увеличила запас хода сразу в нескольких моделях.

Об этом сообщает Electrek.

Теперь Model 3 в комплектации Standard Range Plus может проехать на одном заряде 272 мили ( 437 км ). Раньше запас хода этой модели составлял 421 км. Однако предложение относится к комплектации с базовыми 18-дюймовыми дисками. При выборе 19-дюймовых дисков запас хода составит 267 миль ( 429 км ).

Для комплектации Model 3 Long Range на 18-дюймовых дисках запас хода увеличился от 353 миль (568 км) до 358 миль ( 576 км ). При выборе 19-дюймовых дисков показатель будет составлять 334 мили ( 537 км ) на одном заряде.

Производитель также повысил запас хода у модели Model Y в комплектации Long Range. Для версии на 19-дюймовых дисках он увеличился от 326 миль (524 км) до 330 миль ( 531 км ). На 20-дюймовых дисках автомобиль проедет 318 миль ( 512 км ).

За счет чего удалось увеличить запас хода указанных моделей электромобилей, компания не сообщает. Возможно, это связано с переходом с батареями NCA на LFP-аккумуляторы. Литиевые батареи с фосфатом железа (LFP) компания использует при сборке автомобилей в Китае. Ранее сообщалось, что Tesla решила применить эту практику и к американскому производству.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla из-за опасной ошибки проведет масштабную отзывную кампанию электрокаров.

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