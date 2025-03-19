Три поширені водійські звички, що можуть спричинити трагедію

В аварійній ситуації усі предмети, що є в салоні автомобіля можуть перетворитись на небезпечні снаряди чи смертельну зброю.

Багато водіїв навіть не замислюються, до чого можуть призвести деякі "невинні" звички, такі як перевезення ноутбука просто на задньому сидінні автомобіля, скинуте біля педалей взуття чи кермування із жорсткою заколкою у волоссі.

Про це розповіла блогерка Шерон Нейш, яка навчається за програмою EMS (невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях).

Шерон Нейш була інструкторкою з йоги, але вирішила змінити професію та пов'язати своє подальше професійне життя з медициною. Вона почала навчання і невдовзі зрозуміла, що має певні водійські звички, які можуть виявитися фатальними у випадку ДТП.

Незакріплені предмети в салоні авто

Усі предмети, які лежать в салоні автомобіля і жодним чином не зафіксовані, під час аварії можуть перетворитися на смертоносні снаряди. Особливо це стосується важких предметів, таких як ноутбуки, термоси та пляшки з водою, що лежать на задньому сидінні. В момент удару чи екстреного гальмування, такі предмети за інерцією можуть вилетіти вперед і вдарити водія чи пасажира на передньому сидінні по голові, спричинивши смертельну травму.

Щоб запобігти таким трагічним наслідкам, потрібно перевозити свої речі в багажнику, бардачку чи у спеціальних сітках, які вішають на спинки передніх сидінь авто.

Жорсткі заколки у волоссі

Заколки-"краби", гострі металеві шпильки чи японські палички для волосся – це вкрай небезпечні для водія предмети, які під час аварійної ситуації можуть з величезною силою вткнутись в голову. Звичайно, ймовірність і тяжкість травм від заколок для волосся під час водіння залежать від безлічі факторів. Однак, медичні фахівці застерігають від їх використання за кермом. До того ж Шерон Нейш запевняє, що заколки-"краби" ще й незручні, тому що не дозволяють відкинути голову на підголів'я.

Звичайно, якщо у вас довге волосся, його краще зібрати у зручну зачіску, особливо, якщо ви під час поїздки полюбляєте відкрити вікно. Але краще віддати перевагу стрічкам чи іншим м'яким засобам для збирання волосся.

Взуття на підлозі та інші "пастки"

Шерон Нейш попереджає і водіїв, і пасажирів, що знімати взуття в машині та залишати його на підлозі – це погана ідея. Те саме стосується й інших невеликих предметів, які під час руху можуть потрапити під педалі авто й заблокувати їх, наприклад, одноразових стаканчиків від кави.

Це особливо небезпечно, якщо такий предмет потрапить під педаль гальма й унеможливить своєчасне зупинення автомобіля в аварійній ситуації. Це правило стосується також і пасажирів.

До того ж кермування автомобілем босоніж теж не є хорошою звичкою, адже нога без взуття може зіслизнути з педалі у найвідповідальніший момент на дорозі.

Тому краще сідати за руль у зручному та безпечному взутті – без підборів та із зафіксованою п'яткою, а мешти для променаду краще візьміть із собою та покладіть у багажник перед поїздкою.

Нагадаємо, "профілактика" несправностей автівки завжди є дешевшою аніж ремонт. Втім, якщо проблема вже виникла, потрібно негайно звертатись у сервіс. Які звуки та запахи в автомобілі вказують на проблему, читайте в матеріалі TSN.ua.

Читайте також: