Досяг прогресу лише один сегмент: в Україні істотно обвалилося виробництво автомобілів

З конвеєрів зійшло менше 400 транспортних засобів.
В Україні за підсумками січня 2022 року серйозно обвалилося виробництво автомобілів.
За інформацією "Укравтопрому", минулого місяця з український конвеєрів зійшло всього 389 одиниць транспорту. Зазначається, що подібний показник виявився на 36% менше, ніж першого місяця минулого року.
Легкових автомобілів за місяць було виготовлено 342 одиниці, що на 41% менше, ніж торік.
У звіті щодо комерційних автомобілів, заявлено лише три авто (без урахування "АвтоКрАЗ", який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року). Це на одну машину менше, ніж у січні минулого року.
Водночас автобусне виробництво продемонструвало зростання, закінчивши місяць з результатом 44 одиниці (+83%).
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