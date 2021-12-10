Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Низка мереж продовжують зменшувати вартість.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 3 до 10 грудня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 знизилася на 18 коп./л і становить 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 19 коп./л — до 30,26 грн/л, а дизельне пальне — на 17 коп./л - до 29,52 грн/л.

Так, на KLO "двійка" подешевшала на 20 коп./л, до 29,99 грн/л, "п'ятірка" - на 30 коп./л, до 30,39 грн/л, ДП - на 80 коп./л, до 28,99 грн/л. Дискаунтери "БРСМ-Нафта", SUNOIL та Motto знизили ціну на пальне на 0,30-1,51 грн/л.

Також відкоригували свої ціни у бік зменшення Укр-Петроль, BVS, Prime, AMIC та інші - на 0,05-1,50 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривні за літр, для дизельного пального - 23,27 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.