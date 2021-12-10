Винахідники створили перший український позашляховий самокат

Електросамокат "Буцефал" ідеально підходить для наших доріг.

Останнім часом електросамокати заполонили українські міста. Приїжджають вони з-закордону і не адаптовані до наших, м’яко кажучи, екстремальних українських доріг. Львівські винахідники вирішили розібратися з цією проблемою та зібрали перший український електросамокат з можливостями позашляховика. Назвали цього залізного коника "Буцефал".

Чим саме дивує новий електросамокат розбиралися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2

Для того, щоб самокат не вкрали, інженери додали ключ запалювання, тож провертаєш його і самокат завівся. Ручка газу дуже зручна та ергономічна, тож триматися за неї – одне задоволення. Також для вечірніх прогулянок додали світло, одна кнопка і ви вже все бачите. Поки що самокат тестують: виявляють та виправляють всі вади.

Щоб повернути на цьому електросамокаті, потрібно лише трішки викрутити руль, і нахилитись в ту сторону, в яку повертаєте. Поки не дуже зручно, адже конструкція тестова. І відверто кажучи трішки складно на ньому їхати. Та виробник обіцяє, що їздити на цьому самокаті, буде дуже зручно.

Розганяється «Буцефал» до 60-ти кілометрів за годину, що дуже серйозна швидкість, для такого типа транспорту. Повністю заряджається він усього за 5 годин.

Запас ходу в нього 100 км, для міської їзди цього більш ніж достатньо. Наприклад Nissan Leaf першого покоління також проїжджає 100 кілометрів від одного заряду.

Електросамокат розробила команда волонтерів і колишніх військовослужбовців. Вони хочуть, щоб у майбутньому - їхнім транспортним засобом користувалася муніципальна варта чи поліція.

Важить сталевий кінь 50 кілограмів. Має металевий каркас, який практично неможливо зламати, що актуально в наші часи. Собівартість базової комплектації - становить сорок тисяч гривень.

Також розробники планують встановити протипожежну систему та допрацювати дизайн «Буцефала». Аби він був не таким брутальним - як нині.

Перший український позашляховий електросамокат від винахідників зі Львова

Нагадаємо, що нещодавно українські винахідники побудували шалений всюдихід.