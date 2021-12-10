Вранці не прокинулася: у Одеській області чоловік до стану коми побив співмешканку

Вранці не прокинулася: у Одеській області чоловік до стану коми побив співмешканку

Жінка після побиття лягла спати, а вранці її непритомною виявила знайома.

У Одеській області до лікарні у стані коми доправили 36-річну жінку. Виявилося, напередодні під час сімейної сварки її відлупцював співмешканець.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

В Одеській області судитимуть 30-річного чоловіка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень співмешканці. За його словами, все сталося під час сімейної вечері. Хильнувши зайвого, він влаштував сварку через ревнощі і накинувся на жінку з кулаками.

Жінка деякий час була при свідомості і самостійно пішла відпочивати. Втім, пізніше вона вже не прокинулася. На сполох забила знайома сімейства, коли прийшла в гості і не змогла розбудити господиню.

Жінку госпіталізували до лікарні у стані коми.

Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині до довічного ув'язнення засудили 47-річного чоловіка, який жорстоко вбив цілу сім'ю.

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