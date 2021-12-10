Изобретатели создали первый украинский внедорожный самокат

Электросамокат "Буцефал" идеально подходит для наших дорог.

В последнее время электросамокаты наводнили украинские города. Приезжают они из-за границы и не адаптированы к нашим, мягко говоря, экстремальным украинским дорогам. Львовские изобретатели решили разобраться с этой проблемой и собрали первый украинский электросамокат с возможностями внедорожника. Назвали этого железного конька "Буцефал".

Чем именно удивляет новый электросамокат разбирались в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2

Для того чтобы самокат не украли, инженеры добавили ключ зажигания, так что проворачиваешь его и самокат завелся. Ручка газа очень удобная и эргономичная, так что держаться за нее – одно удовольствие. Также для вечерних прогулок добавили свет, одна кнопка, и вы уже все видите. Пока что самокат тестируют: обнаруживают и исправляют все изъяны.

Чтобы повернуть на этом электросамокате, нужно лишь немного выкрутить руль, и наклониться в ту сторону, в которую поворачиваете. Пока не очень удобно, ведь конструкция тестовая. И откровенно говоря немного сложно на нем ехать. Но производитель обещает, что ездить на этом самокате будет очень удобно.

Разгоняется «Буцефал» до 60-ти километров в час, что очень серьезная скорость для такого типа транспорта. Полностью заряжается он всего за 5 часов.

Запас хода у него 100 км, для городской езды этого предостаточно. К примеру Nissan Leaf первого поколения также проезжает 100 километров от одного заряда.

Электросамокат разработала команда волонтеров и бывших военнослужащих. Они хотят, чтобы в будущем их транспортным средством пользовался муниципальный караул или полиция.

Весит стальная лошадь 50 килограммов. Имеет металлический каркас, который практически невозможно сломать, что актуально в наше время. Себестоимость базовой комплектации составляет сорок тысяч гривен.

Разработчики планируют установить противопожарную систему и доработать дизайн «Буцефала». Чтобы он был не таким брутальным – как ныне.

Первый украинский внедорожный электросамокат от изобретателей из Львова

Напомним, что недавно украинские изобретатели построили безумный вездеход.