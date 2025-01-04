В Україні камери автофіксації почали штрафувати за відсутність поліса "автоцивілки"

З 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності новий закон про автострахування. Він регламентує новий спосіб накладення штрафів за відсутність поліса "автоцивілки".

Про це йдеться у новому законі 3720-IX "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Тепер перевірка наявності поліса "автоцивілки" здійснюватиметься не лише поліцією, а й за допомогою камер автофіксації. Це дозволить штрафувати водіїв не тільки за порушення правил дорожнього руху, а й за відсутність страхового поліса.

Згідно з новими правилами, штрафи за відсутність страховки накладатимуться не на водія, а на юридичного власника транспортного засобу. Штраф за відсутність поліса залишається на рівні 425 грн.

Нагадаємо, страхування авто суттєво здорожчає від 1 січня.

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