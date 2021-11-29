Які зміни ПДД запровадили у 2021 році в Україні

Які зміни ПДД запровадили у 2021 році в Україні

ПДД кожного року піддаються змінам. Щоб не виникало проблем на дорозі, пропонуємо ознайомитися з останніми оновленнями.

За віконом вже випав перший сніг, тож ми розуміємо, що 2021 рік підходить до кінця. Це означає, що настав час перевірити, чи ознайомлені ви з усіма нововведеннями у ПДД за цей рік. Якщо ви все знаєте, тоді просто закріпите.

ТСН.Авто підготував для вас добірку з усіма основними змінами правил дорожнього руху за рік.

Першою серйозною зміною стала поява дорожніх знаків нового дизайну та оновлена дорожня розмітка. Також розширили традиційну класифікацію категорій доріг: крім міжнародних, національних і регіональних трас з'являться ще й територіальні.

Основний акцент зроблено на обмеження дозволеної швидкості поза населеними пунктами. Тепер це буде регулюватися шириною розмітки. Отже, тепер заборонено перевищувати швидкість 110 км / год, якщо частина дороги, яка визначає потоки зустрічного транспорту, не буде виділена розміткою 1.2. (1.1 має 15 см, а 1.2 - 20 см).

Також не треба забувати про те, що з цього року в повній мірі запрацювали камери автоматичної фіксації, велика кількість водіїв постійно отримують “листи щастя” і вже значно поповнили казну нашої країни. А камерам допомагає ще одне нововведення – “Єдиний швидкісний режим”. З 1 листопада по 1 квітня в Києві діє стандартне обмеження швидкості 50 км / год. Про нього водії частенько забувають і отримують “привіт” у вигляді штрафу.

Оновлення зачіпають і водіїв велосипедів. В правила вписані визначення понять "велосипедна доріжка", "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд". Ці оновлення допоможуть поліцейським контролювати рух велосипедистів вулицями міста. І для повного щастя додали нові знаки, що регулюватимуть рух двоколісників.

https://mtu.gov.ua/

А для того, щоб підготуватися до наступного року, пропонуємо ознайомитись з тим, як зміниться в Україні життя водіїв у 2022 року.