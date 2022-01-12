Українська компанія планує відродити випуск легендарного мопеда

Він повинен стати електричним.

Українська компанія Delfast вирішила відродити ще один відомий вітчизняний бренд.

Як повідомляє Auto-Consulting, світ знову може побачити легендарний мопед "Карпати".

Зазначається, що у світлі сучасних тенденцій, його хочуть зробити з електричним приводом і на сучасній агрегатній базі.

Наразі розробляється компактний електровелосипед, стилізований під легендарні українські мопеди "Карпати". Він отримає колеса 16', замість 19' на нинішній моделі електровелосипеда, високе кермо, коротку базу та сідло, у стилістиці мопедів. У такому образі електромопед "Карпати", який все ж таки збереже і педальний привід, отримає уніфікацію з моделлю Delfast Top 3,0, яка вже існує, і буде орієнтований на іншу аудиторію споживачів. Маса мопеда – близько 70 кг.

Auto-consulting

Головним ринком збуту для "Карпат" бачать США. З технічних характеристик відомо, що електромопед отримає двигун 3,5-4 кВт, а максимальна швидкість досягне 55 км/год. Батарея розміщена під сидінням. Запас ходу мопеда невідомий, але DelFast 3.0 може проїхати 320-380 км без підзарядки.

Щодо вартості, то вона може становити від 5 до 6 тисячі доларів.

Раніше розповідалося про те, що Delfast збирається відродити легендарний бренд для випуску мотоциклів.