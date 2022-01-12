Як додати до свого автомобіля опцію допомоги під час паркування

Камера заднього виду та парктроніки одні з - головних атрибутів сучасного автомобіля.

Якщо ви живете у великому місті, де автомобілів багато, вулиці не дуже широкі і доводиться паркуватись у складних місцях, тоді зазвичай вам допомагають асистенти у паркуванні, та коли автомобіль їх немає – життя стає складнішим.

ТСН.Авто підготував для вас поради, як власноруч встановити всі необхідні помічники.

По-перше – найпростіший та дієвий помічник – це камера заднього виду. Якщо у вашого авто є штатний або встановлений дисплей мультимедіа, тоді вам просто треба докупити камеру. Вони є двох видів: універсальна, яку можна встановити в будь-яке місце автомобіля та, штатна, яка повністю повторює дизайн та кріплення камер, які встановлюють на заводі в автомобілі з більш багатою комплектацією.

В будь-якому разі алгоритм дій однаковий: робимо дірку в задній частині авто для кріплення камери, проводимо сигнальні дроти до магнітоли та підключаємо. Дріт живлення найпростіше підключити на ліхтар заднього ходу, тож коли ви включатимете задню передачу, живлення поступатиме на камеру і зображення з’явиться на екрані. Якщо у вас немає дисплея в авто, можна встановити універсальний та прикріпити його в зручне місце. Також, додатково можна доставити камеру і на передню частину авто, але не завжди вдається знайти вдале місце для кріплення.

Тепер можемо розглянути такий традиційний помічник, як паркторнік. Система дуже дієва, спеціальні сенсори постійно стежать за навколишньою ситуацією та повідомляють про неї водію. В деяких випадках вони більш дієві ніж камера. Сучасні системи парктроніка майже не мають сліпих зон. Якщо автомобіль комплектується без них, то їх можна додати власноруч.

Парктроніки продаються комплектами і ви, можете обрати, хочете ви їх встановити тільки на задню частину або і наперед теж. Купуємо потрібну кількість комплектів та йдемо встановлювати. Тут вже все трохи складніше. Для правильної установки треба зняти бампер. Дуже обережно робимо в ньому отвори під давачі та закріплюємо їх на бампері. Потім через дренажну систему у кузові авто, ви прокладаєте проводку до салону. В салоні у вас повинен розміститись невеличкий дисплей, який і буде передавати інформацію з сенсорів, в ньому же і встановлений блок керування. Подаємо на систему живлення з будь-якого джерела, де є 12 вольт, перевіряємо, чи працює і, встановлюємо бампер. За потреби проводимо ті самі маніпуляції з другого боку авто.

Найкращий варіант, коли автомобіль має і камери і парктроніки, тоді водію буде простіше орієнтуватися у просторі і це, знизить ризик пошкодження авто.

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