Десятки тисяч гривень потрібні на відновлення Міланки

Батьки мріють відвести дитину до спеціалістів.

Мілана Дьомінова народилася передчасно на 33 тижні, і це потягнуло за собою важкі наслідки у здоров’ї дитини.

«На 2 добу у дитини почалися судоми і напади апное. У згодом поставлений діагноз гіпоксично-ішемічна енцефалопатія. Незабаром в 4 місяці до нашого діагнозу додалася симптоматична епілепсія, дифузно кортикальна атрофія, гіпоплазія мозолистого тіла, ЧАЗН (часткова атрофія зорових нервів). До 1,6 додалося ДЦП, спастична тетраплегія», - розповідає мама Мілани.

За ці роки батьки дали дівчинці всю залежну від них реабілітацію і досягли успіхів – дівчинка навчилась попри свою низку діагнозів тримати голову, повзати, перевертатись і навіть намагається самостійно сидіти. Але досі не може самостійно стояти, ходити і говорити.

«Лікарі бачать перспективу, але потрібні щоденні заняття. Ми, як і кожні батьки намагаємося вхопитися за кожну ниточку, кожну інформацію вивчаємо досконально, і ми впевнені що реабілітація допоможе нашій дівчинці, адже малятко ні в чому не винна, і хочеться бачити її здоровою і щасливою, яка бігає своїми ніжками і без нападів епілепсії! Прошу вас не залишитися байдужим до долі маленької дитини. Будь ласка, відгукніться на наше горе, без вашої фінансової підтримки, дитині не вилікуватися. Мені не соромно просити про допомогу у людей - мені буде соромно, якщо я, нічого не зроблю для того, щоб допомогти своїй дочці! Я звертаюся до вас, добрих людей за допомогою, розумінням і підтримкою! Будемо дуже вдячні всім, хто відгукнеться на наше прохання допомогти Мілані побороти ДЦП», - каже мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

4731 2196 1412 9603 ПриватБанк

4441 1144 2557 3050 Монобанк

Дьомінова Юлія Олександрівна

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