Дообстеження і реабілітація вкрай потрібні для Ванічки

Дитина мусить важкою працею здобувати ті навички, які його ровесники отримують від народження.

Народження Вані було оповите смутком для батьків, бо ж хлопчик народився передчасно із своєю сестричкою, яка вже була не живою, а за життя Вані почалася негайна боротьба. Яка триває вже майже 4 роки.

«Я плакала від щастя, коли дізналась про довгоочікувану вагітність, а тим паче, коли на першому УЗД показало двійню, щастю не було меж. Вагітність протікала тяжко, токсикоз не давав ні їсти, ні спати, постійно були загрози переривання. Але думка про малят тішила і давала сили... Радість була недовгою, на 31 тижні вагітності мене в терміновому порядку прокесерили, дівчинка народилась мертвою, а з Ванею почалась боротьба за життя», - розповідає мама малюка.

Ваня був дуже крихітний, не міг сам дихати, до того ж стався крововилив у мозок, і це все разом вплинуло на його майбутнє.

«Кожні 1,5 - 2 місяці ми лежали в лікарні, болісні уколи, массажи, ЛФК ми проходили з думкою, що це вже востаннє, але ж ні... В 10 місяців нам поставили діагноз ДЦП, спастика, затримка розвитку. І почалось постійні реабілітаційні центри, реабілітологи. Дається все це досить тяжко, Ваня плаче без перестану всі години реабілітації, а у мами душа рветься дивитись на все це», - додає жінка.

Та для Вані реабілітації - це шанс на повноцінне життя, де він зможе ходити. Батьки хлопчика постійно шукають кращих реабілітологів. Всі зусилля не даремні, попри невтішні прогнози – Ваня навчився сидіти, намагається повзати. Завдяки постійним заняттям з психологом, логопедом Ваня почав говорити.

«Але спастика повертається і тому потрібно постійно займатися, хоча б один раз на 2-3 місяці, а ще підтримуючи препарати для розвитку. А ще нам потрібно дообстежити Ваню, зробити нічну ЕЕГ, яка коштує не менше, ніж одна реабілітація. Скрізь потрібні гроші. Я довго вагалася просити чи ні, але страх про те, що я не зможу поставити свого сина на ніжки, і нам не буде за що їхати на реабілітацію... Я все ж наважилась, і я благаю Вас про поміч», - просить мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

МФО: 305299

IBAN: UA083052990000026202904823742

Рахунок отримувача: 26202904823742

РНУКПН отримувача: 3209409685

Номер картки: 5168 7554 6807 8403

КЛЕЦЬ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА



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