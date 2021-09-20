"Реально абсолютно": у "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Разумкова

Дмитро Разумков перебуває на лікарняному.

Фракція "Слуга народу" наразі не ініціює процедуру відставки чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з цієї посади.

Про це повідомив заступник глави парламентської фракції Олександр Корнієнко під час брифінгу в понеділок, 20 вересня.

Корнієнко, зокрема, зауважив, що неетично обговорювати питання відкликання людини з посади, коли та на лікарняному. Нардеп додав, оскільки Разумкова на посаду спікера висунула фракція "Слуга народу", то перед його можливим відкликанням має відбутися розмова з представниками політичної сили.

"Є процедура відкликання Голови Верховної Ради. Вона досить чітко виписана. Я думаю, що в той момент, коли депутати захочуть таке ініціювати, вони це ініціюють. Наразі у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів. Більш того, я вважаю, так як Дмитро Олександрович, попри його позафракційність, попри його особисті політичні позиції, він є все-таки висуванцем нашої партії, монобільшості, він очолював нашу партію, очолював наш список на виборах, все-таки цьому має передувати зустріч голови Верховної Ради з фракцією, для задавання питань взаємних і якоїсь предметної розмови. Поки я не бачу ініціатив всередині, які б загострювали це питання", - зазначив Корнієнко.

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Водночас, як додав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відставка Разумкова - "це реально абсолютно як сценарій, але за станом на зараз такий сценарій навіть не обговорювалося у нашій фракції".

"У нас є така можливість. Це реально абсолютно як сценарій, але за станом на зараз такий сценарій навіть не обговорювалося у нашій фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо зустрічатися, шукати спільні позиції. Якщо у нас вистачить розуму на двох досить, то ми цей процес нормально владнаємо", - цитує його "НВ".

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив відставки в уряді цієї осені. На його думку, деякі міністри можуть піти з посади за власним бажанням, інші - у "добровільно-примусовому форматі".

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