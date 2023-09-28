Битва за Бахмут: Черник про кроки для звільнення міста-фортеці

Те, як довго окупанти можуть протриматися в Бахмуті, буде залежати від того, як буде рухатися оперативне оточення. Звільнення Андріївки і Кліщіївки — крок у цьому напрямку.

Про інші кроки в екслюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

“Під Бахмутом, знову ж таки, нічого не міняється. Ми взагалі по фронту — і це треба розуміти — будемо перебувати в стані рутини, допоки не прорвемо повноцінно лінію оборони на півдні, допоки не візьмемо Бахмут в оперативне оточення”, — зауважив експерт.

“Оперативне оточення Бахмута — також велетенський крок уперед. Якщо це вдається, то там те угруповання буде або знищене, а в моєму розумінні було б ідеально, якби кілька тисяч росіян здалися у полон. Це дійсно навіть для них була б величезна проблема і перша точка серйозного мотиваційного надлому у комплексному розумінні цього слова”, — зазначив військовий аналітик.

“Ми рухаємося до цього, але треба набиратися терпіння. Рутина триватиме зараз кожен день”, — резюмував Черник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українські військові на Бахмутському напрямку й надалі продовжують наступальну операцію та мають успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського.

Крім того, ми раніше інформували, що Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”.

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