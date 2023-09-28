Битва за Бахмут: Черник о шагах для освобождения города-крепости

Идеально, если бы несколько тысяч россиян сдались в плен.

То, как долго кафиры могут продержаться в Бахмуте, будет зависеть от того, как будет двигаться оперативное окружение. Увольнение Андреевки и Клещиевки — шаг в этом направлении.

О других шагах в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный аналитик, полковник Петр Черник.

“Под Бахмутом опять же ничего не меняется. Мы вообще по фронту – и это надо понимать – будем находиться в состоянии рутины, пока не прорвем полноценно линию обороны на юге, пока не возьмем Бахмут в оперативное окружение”, – отметил эксперт.

“Оперативное окружение Бахмута – также гигантский шаг вперед. Если это удается, то там та группировка будет или уничтожена, а в моем понимании было бы идеально, если бы несколько тысяч россиян сдались в плен. Это действительно даже для них была огромная проблема и первая точка серьезного мотивационного надлома в комплексном понимании этого слова”, — отметил военный аналитик.

“Мы двигаемся к этому, но нужно набираться терпения. Рутина будет продолжаться каждый день», — резюмировал Черник.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украинские военные на Бахмутском направлении и дальше продолжают наступательную операцию и имеют успехи вблизи Зайцева, Клещиевки, Одрадовки и Ивановского.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шойгу произнес, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей".

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