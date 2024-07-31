Британія передала Україні автомобілі, які мали утилізувати: як використовуватимуть транспорт

До Києва з Лондона прибуло пів сотні машин. У Великій Британії ці авто мали утилізувати, бо ті забруднювали середовище. Однак, лондонська влада дослухалася до українців і віддала цей транспорт нам. Машини передали військовим і не тільки

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Керівник секції озброєння Нацгвардії демонструє, що машини, які доїхали з Лондона до Києва, на ходу.

"Будуть розподілені між тиловими підрозділами. Відповідно з тилових підрозділів більш практичні авто, пікапи, будуть направлені хлопцям на передову", - каже керівник секції озброєння і техніки північного київського територіального управління НГУ Роман Стадник.

Роман Стадник показує, що авто на ходу

Ці лондонські машини мали б піти на металобрухт. Тамтешня влада бореться за чисте повітря. Тож транспорт, що не відповідає екологічним нормам, вилучають у власників і мали б утилізувати. Але влада міста пішла на зустріч українцям і погодилася віддати машини нам.

До Києва прибув транспорт

"Багато власників до нас звертається і кажуть. Що ми були проти того, що авто знищили. У багатьох – це асоціюється із життям. І раді. Що вони їздитимуть в Україні і допомагатимуть українцям", - каже Богдан Болонний, співзасновник фонду "British Ukrainian Aid".

Автівки без повного приводу, тож бездоріжжя не для них. Використовуватимуться для гуманітарних та медичних цілей. Лазом з легковикам до нас доїхали й швидкі, і автобус, який вирушить до Харкова.

Цю партію автівок з Лондона до Києва особисто проводжав наш посол у Великій Британії Валерій Залужний разом із боксером-чемпіоном Олександром Усиком. Загалом лондонці передали українцям біля 300 машин.

Авто з Британії

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 31 липня. Масована атака "Шахедами"! На Київщині - рекордна повітряна тривога!

Читайте також: