СБУ повідомила про підозру найближчому соратнику Путіна: що про це відомо

Посадовець входить до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

Один із найближчих соратників російського диктатора Володимира Путіна та заступник міністра оборони РФ отримав підозру. Мовиться про Юнуса-Бека Євкурова та секретаря державної ради Росії Олексія Дюміна.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області, “мобілізував” регіон для бойових дій у нашій державі.

Зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків у цій області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби рф.

Водночас заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил РФ, які потім їдуть на війну в Україну.

“За злочини проти нашої держави слідчі СБУ та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання. Досудове розслідування триває”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін мріє встановити повний контроль над шістьма регіонами України. На думку диктатора, ці області мають бути офіційно визнані світовою спільнотою як територія Росії.

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