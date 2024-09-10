Це було щось: українці поставили на місце росіян на Паралімпіаді

Україну на Паралімпіаді у столиці Франції представляли 140 атлетів, які виступали у 17 видах спорту. "Синьо-жовті" показали свою міць та силу волі і вибороли аж 82 нагороди. Ба більше, вони дали знати росіянам, де їхнє місце.

Однак ті, як завжди, щось втнули. Про всі сюрпризи під час паралімпіади, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Закриття паралімпіади

Ввечері 8 вересня у Парижі відбулася урочиста церемонія закриття літніх Паралімпійських ігор-2024. Участь у ній зокрема взяла і збірна України. Прапороносцями від нашої країни були Олександр Комаров та Олена Федота-Ісаєва, яка також несла синьо-жовтий стяг на церемонії відкриття Ігор у столиці Франції. Україну на змаганнях представляли 140 атлетів, які виступали у 17 видах спорту. І це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Олександр Комаров / Фото із соцмереж

Медальний залік Паралімпіади-2024

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку, здобувши 82 нагороди – 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. За кількістю виграних медалей збірна України стала п'ятою, показавши четвертий результат в історії виступів на Паралімпіадах.

Китай – 94 "золото" + 76 "срібло" + 50 "бронза" = 220 медалей Велика Британія – 124 медалі США – 105 медалей Нідерланди – 56 медалей Бразилія – 89 медалей Італія – 71 медаль Україна – 82 медалі Франція – 75 медалей Австралія – 63 медалі Японія – 41 медаль

Наші спортсмени чудово виступили на Паралімпійських іграх. Вони вчергове показали світу, що Україна вміє та готова перемагати. Вітання паралімпійцям записали відомі українські спортсмени та митці:

“Нейтральні спортсмени”

Утім, синьо-жовті не лише гідно представили нашу країну у 17 видах спорту, а й показали російським спортсменам, де їхнє місце. Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився від спільного фото з двома "нейтральними" російськими спортсменами на п'єдесталі пошани Паралімпійських ігор в Парижі.

"2 вересня Цвєтов здобув "золото" у бігу на 100 метрів (клас Т35). У фіналі він випередив трьох "нейтральних" параатлетів з російськими паспортами, двоє з яких, Артем Калашян і Дмитро Сафронов, стали срібним і бронзовим призерами. На честь перемоги нашого спортсмена на нагородженні пролунав гімн України, а догори підіймався синьо-жовтий прапор.”

Після церемонії нагородження Цвєтов відмовився фотографуватися із суперниками з держави-агресорки, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України. Після фінішу український чемпіон прокоментував свою перемогу та однозначно висловився щодо російських параатлетів на Іграх у Парижі.

"Цей забіг був принциповим, адже позиція України незмінна – тільки перемога, тільки вперед. Дякую всім вболівальникам і бажаю всім успіху. А військовим нашим – терпіння та перемоги. Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні перебувати. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги."

Для Цвєтова це вже третє олімпійське "золото" в кар'єрі. Він також тріумфував у Ріо-2016 в бігу на 100 та 200 метрів.Загалом Ігор тепер має у своєму активі п'ять медалей на Паралімпіадах. Окрім золотих нагород, українець також здобув два "срібла" в Токіо-2020.

Українець “розніс” росіян

Однак, це ще не все. Ще один український призер Паралімпіади-2024 розніс росіян. Український легкоатлет Олександр Литвиненко після здобуття "бронзи" в стрибках у довжину на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі розкритикував допущення до змагань російських спортсменів. Литвиненко наголосив, що насправді атлети з держави-агресорки аж ніяк не "нейтральні", й після повернення до РФ продовжать підтримувати загарбницьку війну, яку їхня країна веде проти України. Він також додав, що програв "непорозумінню", маючи на увазі росіянина Євгенія Торсунова, якому віддали золоту нагороду.

Олександр Литвиненко / Фото: Національний паралімпійський комітет України

"Лютий-березень я провів у підвалі, нормально не спав, не міг тренуватися. А вони, "нейтральні" росіяни, собі тренувалися спокійно, веселяться, посміхаються. Жоден з них не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з “героями "СВО" в лапках, депутатами – тими, хто нас вбиває. Дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада, може остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню. Через це я маю образу, не на когось, а на себе. Це найважливіша, найважча медаль у моєму житті. Але я б без роздумів її віддав, щоб ще раз побачити свого друга, який зник безвісти."

Незадоволеною допуском "нейтральних" росіян до Паралімпійських ігор була і українська легкоатлетка Людмила Даниліна.

"Ми мусимо у Франції з ними їсти в одній їдальні, жити в одному паралімпійському селищі й не маємо права плюнути у морду, бо за це мене покарають. Покарають за те, що гинуть мої люди. Не можу плюнути їм у морду і мушу з цим ходити два тижні. У фіналі я бігла, думаючи, що цей та інші мікрофони, хоча б мене почують."

Також українка звернулася до президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса, розкритикувавши його за рішення допустити росіян.

"Хочу звернутися до найголовнішої людини, яка допустила російських спортсменів як нейтральних. У мене дуже багато питань до його чесності. Хочу звернутися до цієї людини: ти не гідний. Ти не можеш казати, що спорт для всіх справедливий та має надію. Твої слова не мають жодного значення. Бо ти продав увесь спорт. Сьогодні це Україна, а завтра це буде Англія. Завтра будуть гинути твої люди, а не наші. Я не знаю, як його звати, знаю лише, як він виглядає. Мені б хотілося сказати це йому у вічі."

Провокації росіян

Однак росіяни таки брали участь у змаганнях. Але поведінка “нейтральних” спортсменів протягом паралімпійських ігор, м’яко кажучи, не була належною. Росіяни провокували хамством українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі. Про це повідомив президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич

"Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про "хохлов" (пікати). Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда."

Інший варіант, каже Сушкевич, провокаційний - коли вони показово "ласкаво" казали, наприклад, "здравствуйтє". Обидва варіанти - мерзенні. І викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Головне тут було – не повестись на провокацію, бо існувала загроза дискваліфікації українського атлета.

Нагадаємо, на літніх Паралімпійських іграх 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла 6 місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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