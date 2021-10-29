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"Червона" зона: як живуть одесити у нових карантинних умовах

"Червона" зона: як живуть одесити у нових карантинних умовах

УНІАН

Люди порушують масковий режим.

Одещина другий день поспіль б’є рекорди за кількістю нових хворих на ковід. Якщо темпи епідемії не спадуть, то хворим зі штамом “Дельта” може не вистачити місць у лікарнях. Також в останні дні вже доходили до критичних запаси кисню. Однак напередодні міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив: проблему з постачанням кисню до лікарень вирішили.

Яка наразі ситуація в Одеській області - у сюжеті ТСН.Ранок 29 жовтня.

У місті заповнені 96% лІжок. Тобто вільними є кілька десятків. І цього мало. Лікарі називають дві причини – це низький рівень вакцинації та недотримання правил безпеки.

 Відчувається, що місто живе в “червоній” зоні. На вулицях немає багато людей.

У маршрутках, трамваях маски надягає половина, а то й менше пасажирів. Водії теж порушують.

 У готелях, ресторанах, кафе, кінотеатрах ніхто не просить показати документ про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест. 

Багато ресторанів і кафе приймають відвідувачів.

Паралельно з цим життям є інше, про яке реально знають лише хворі, їхні родичі, лікарі та волонтери. 

На десятки більше госпіталізацій, навіть порівняно з минулим тижнем. У палатах закінчується кисень. Тяжких пацієнтів змушені перевозити до інших лікарень Одеси. Щоб вони мали чим дихати далі.

Про те, що в Одеській області більш за все циркулює “Дельта” вказує те, що в області збільшилась і летальність, і госпіталізація хворих.

За тиждень на Одещині щодня нових хворих більше майже на 20%. Міські лікарні, які приймають пацієнтів із ковідом, заповнені на 96%. У кожному відділенні є лише по кілька вільних місць.

Нагадаємо, за 28 жовтня в Одеській області виявили 2 156 хворих на COVID-19. 77 людей померли від ускладнень, 176 пацієнтів одужали. 

Яка ситуація наразі в Одесі з коронавірусом

Яка ситуація наразі в Одесі з коронавірусом
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