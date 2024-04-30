Чому на ТОТ за Telegram на телефоні можна потрапити "на підвал": експерт пояснив

Мешканцям тимчасово окупованих територій складно мінімізувати ризики від користування месенджером Telegram, оскільки вони можуть у будь-який момент потрапити "на підвал" разом зі своїм телефоном.

Про це розповів експерт Костянтин Корсун в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для її проєкту "Ремарки".

"Якщо ти знаходишся на території, яка підконтрольна ворогу, то ти можеш в будь-який момент разом з своїм телефоном потрапити "на підвал". Просто вийшовши за хлібом. Патруль може вломитися в твій дім, виламають двері, заберуть все. Якщо ти ведеш антиросійську діяльність на території, яка підконтрольна Росії, то в тебе дуже мало шансів якось убезпечитися. Якщо ти не професійний розвідник, який має відповідну легенду, якісь там зв'язки, прикриття, документи інші", - сказав Костянтин Корсун.

Експерт підкреслив, що навіть якщо у людини є таємний телефон і вона його ховає, його все одно знайдуть і розблокують.

"Їм складніше з айфонами, і простіше з андроїдами, але все одно в них дуже широкий інструментарій зламу телефонів", - пояснив Корсун.

Він також зауважив, що не мати у себе на телефоні Telegram чи Signal начебто засіб убезпечитися, але це одразу викликає підозру — "якщо у людини немає месенджерів, то значить вона їх видалила, тому треба знову забрати телефон і перевірити".

"Бо те, що люди називають "видаляти з телефона", воно насправді не видаляється, а зберігається в окремій частині пам'яті, які не видно користувачу. І видалити зміст звідти - це доволі складна операція", - додав Корсун.

На його думку, перебуваючи на підконтрольній ворогу території і займаючись при цьому антиросійською діяльністю, повністю убезпечитися неможливо.

"Намагатися не потрапляти в руки ворогу разом зі своїм телефоном. Якщо ти потрапив до ворога разом з телефоном, то шансів у тебе немає. Хіба що якесь диво", - підсумував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Блокування від Telegram: що вони задумали? І чому ГУР та СБУ користуються російським IT-продуктом?"

Нагадаємо, у Telegram 28 квітня припинили працювати офіційні українські боти для передавання даних Силам оборони – про пересування ворога або боти для координації з рухом опору на окупованих територіях. В ГУР підтвердили, що боти були заблоковані керівництвом Telegram. Водночас росіяни вже створили фейкові боти, які копіюють функціонал заблокованих. Усе що відомо про блокування українських Telegram-ботів – читайте на ТСН.ua.

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