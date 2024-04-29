Киян шокувала велетенська черга до лікарні: що сталося

У Києві помітили велетенську чергу до поліклініки у Дарницькому районі. До медичного закладу на вулиці Вербицького, 5 з самого ранку зібралася велетенська черга з пацієнтів – декілька десятків людей стояли в черзі аж на вулиці.

Очевидці стверджують, що такий "квест" відбувається раз на місяць. Мовляв, хто встиг, той і потрапить до лікаря, а хто не встиг, той "штурмуватиме" якусь іншу поліклініку аби здати свої аналізи.

Мешканці столиці додають, що кількість людей у лікарні все збільшується, а на обробці записів працює лише одна людина. Громадяни обурюються та нарікають на такі реформи у медицині.

ТСН.ua з’ясовував, що відбувається у медичному закладі і чому виникла така величезна черга.

Що кажуть медики

Медики пояснюють, що на Вербицького, 5 в одному приміщенні знаходяться два заклади – поліклініка та медичний заклад первинної медицини.

"Ми не можемо контролювати чергу, яка заходить до приміщення, бо там не тільки наші пацієнти, а й пацієнти до "первинки". Зранку відбувається забір аналізів у первинки та запис до лікарів-спеціалістів у нас. Тож ці два потоки відвідувачів збираються в один. Чому саме сьогодні виникли такі великі черги, зараз сказати важко. До нас їдуть люди зі всього Києва, не лише мешканці Дарницького району", - пояснила ТСН.ua Віра Савченко, начальниця з медичної частини консультативно-діагностичного центру №1 Дарницького району.

Їдуть пацієнти з усього міста

Вона додає, що дійсно до них їдуть пацієнти з різних районів столиці.

"Якщо у людини виписане електронне направлення, то вона має право звернутися у будь-який медичний заклад. А оскільки самостійний запис через систему Helsi можливий лише на два тижні, то виникає проблема записатися самостійно, і запис відбувається вже безпосередньо через реєстратуру закладу, що може створювати додаткові черги. Тому ми намагаємося вирішити це питання через керівництво Helsi, щоб люди могли зробити це самостійно і не стояли у чергах", - пояснює Віра Савченко.

Медикиня додає, що у понеділок скупчення людей більше ніж зазвичай, а у цей понеділок наплив пацієнтів і справді був дуже великим.

"Пацієнти мають по п’ять та більше направлень на консультації, що також значно збільшує час для проведення електронного запису реєстратором у лікарні. У закладі діє електронний запис на обстеження до вузьких фахівців з можливістю записатися як самостійно пацієнту через Helsi, так і через лікаря або через реєстратуру", - додає Віра Савченко.

Як уникнути черг?

На питання: що потрібно зробити, щоб таких черг не було, фахівець зазначає наступне:

"Будемо детально розбиратися. Якщо скупчення людей на вході у лікарню пов’язане виключно з нашим закладом – будемо терміново вирішувати це питання та вносити корективи у роботу".

Раніше ТСН.ua розповідав про евакуація лікарень у Києві: СБУ прокоментувала погрози білоруського КДБ.

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