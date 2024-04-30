Почему на ВОТ за Telegram на телефоне можно попасть "на подвал": эксперт объяснил

Жителям временно оккупированных территорий сложно минимизировать риски от пользования мессенджером Telegram, поскольку они могут в любой момент попасть "на подвал" вместе со своим телефоном.

Об этом рассказал эксперт Константин Корсун в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для ее проекта "Ремарки".

"Если ты находишься на территории, которая подконтрольна врагу, то ты можешь в любой момент вместе со своим телефоном попасть "на подвал". Просто выйдя за хлебом. Патруль может вломиться в твой дом, выломают дверь, заберут все. Если ты ведешь антироссийскую деятельность на территории, которая подконтрольна России, то у тебя очень мало шансов как-то обезопаситься. Если ты не профессиональный разведчик, который имеет соответствующую легенду, какие-то там связи, прикрытие, документы другие", - сказал Константин Корсун.

Эксперт подчеркнул, что даже если у человека есть тайный телефон и он его прячет, его все равно найдут и разблокируют.

"Им сложнее с айфонами и проще с андроидами, но все равно у них очень широкий инструментарий взлома телефонов", — объяснил Корсун.

Он также отметил, что не иметь у себя на телефоне Telegram или Signal якобы способ обезопасить себя, но это сразу вызывает подозрение - "если у человека нет мессенджеров, то значит он их удалил, поэтому надо снова забрать телефон и проверить".

"Ибо то, что люди называют "удалять с телефона", оно на самом деле не удаляется, а хранится в отдельной части памяти, которая не видна пользователю. И удалить содержание оттуда — это довольно сложная операция", — добавил Корсун.

По его мнению, находясь на подконтрольной врагу территории и занимаясь при этом антироссийской деятельностью, полностью обезопаситься невозможно.

"Пытаться не попадать в руки врагу вместе со своим телефоном. Если ты попал к врагу вместе с телефоном, то шансов у тебя нет. Разве что какое-нибудь чудо", — подытожил эксперт.

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Напомним, в Telegram 28 апреля прекратили работать официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны – о передвижении врага или боты для координации с движением сопротивления на оккупированных территориях. В ГУР подтвердили, что боты были заблокированы руководством Telegram. В то же время россияне уже создали фейковые боты, копирующие функционал заблокированных. Все что известно о блокировке украинских Telegram-ботов – читайте на ТСН.ua.

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