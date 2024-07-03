Чому в Україні провалили мобілізацію: монах-військовий Аристарх різко відповів

За його словами, воювати будуть всі військовозобов'язані в Україні.

Мобілізацію в Україні провалили через відсутність нормальної комунікації з владою ще 2022 року.

Таку думку в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній висловив колишній монах Аристарх московського патріархату, громадський активіст, кілер, а нині військовий, який став на захист України.

За його словами, потрібно було зняти “рожеві окуляри” і не казати про те, що війна в Україні закінчиться через кілька місяців.

“Слабка влада, відсутність нормальної комунікації з владою, прос**ний повністю 2022 рік в плані комунікації. Ці рожеві окуляри, що війна закінчиться місяць, два, три… Люди, зрозуміло, що війна буде тривати три, чотири, п'ять років, не менше. Як можна за місяць, за два, три щось закінчити, коли в тебе відхватили таку кількість територій? Ні, ну здатись можна, все можна. Але очікувати такої швидкої перемоги як?”, — каже Аристарх.

Військовий вважає, що людей від початку потрібно було налаштовувати, що “воювати будуть всі”.

“Та будуть. Будуть. Я тобі скажу більше: я впевнений, що воювати буде кожна мр*зь, втекла за кордон. Нікуди вони не дінуться. От, нікуди. І мене це радує, тому що їх тут обілетили всі, кому тільки можна було. Воєнкоми, медкомісія, директор магазину, прикордонник — усі на світі. А їх все одно відправлять на війну”, — розповів військовий.

На його думку, якщо наші західні партнери дають нам зброю, то рано чи пізно “віддадуть” всіх українців, хто втік за кордон.

“І розумні люди, вони не давали бабло, щоб десь пропітляти. Розумні люди вчились. Вчили БПЛА, ті самі засоби РЕР/РЕБ…” — каже Аристарх.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Монах-військовий Аристарх: на цій війні Бог точно за нас! Кордони 91-го будуть не військовим шляхом!

Читайте також: